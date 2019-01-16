Kar Yağışı
32 dakika önce
- Talas ilçesinin drone görüntüsü Kar yağışından detay KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
- Talas
ilçesinin drone görüntüsü Kar
yağışından detay
KAYSERİ - Kayseri
'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:53 Kaynak: AA
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