Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

32 dakika önce

- Talas ilçesinin drone görüntüsü Kar yağışından detay KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

- Talas ilçesinin drone görüntüsü
Kar yağışından detay
KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:53 Kaynak: AA

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