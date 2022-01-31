Kar yağışı etkili oluyor - Otoparkın demir çatısı çöktü - Son Dakika

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Nevşehir'de çöken otoparkın altında kalan araçlar

Belediye ekiplerinin kar temizliği

Kent merkezinden kar manzaraları İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları 67. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırımlardaki karı temizledi.

Bazı sürücüler, araçlarını bulunduğu yerden çıkarabilmek için çevredekilerden yardım aldı.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle Tusan Sokak'taki binanın açık alanında bulunan otoparkın demir çatısı çöktü. Metal yığınların altında kalan 6 araçta hasar oluştu.

Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık ve Alkan köylerinde büyükbaş hayvanların bulunduğu iki mandıranın çatısı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü. Olayda telef olan hayvanın bulunmadığı öğrenildi.

Yollarda polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyardı.