Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kars'ta üç günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı bugün gün boyu etkisini sürdürdü.

Karla kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla ilgililer, buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Ardahan ve Kars 'ta gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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