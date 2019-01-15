Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Nedeni ile Afyonkarahisar Antalya Kara Yolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

Kar Yağışı Nedeni ile Afyonkarahisar Antalya Kara Yolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

47 dakika önce

Kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar Antalya kara yolunda trafik durma noktasına geldiAFYONKARAHİSAR - Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar Antalya kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar Antalya kara yolunda trafik durma noktasına geldi

AFYONKARAHİSAR - Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar Antalya kara yolunda trafik durma noktasına geldi.
Sandıklı Afyonkarahisar arasındaki Başağaç boğazı ve Damlalı boğazındaki buzlanma nedeni ile kamyon ve tırların Sandıklıdan çıkışına trafik ekipleri izin vermediler.
Sandıklı'da beklemekte olan şoförler karayollarının yeterli yol kürüme ve tuzlama çalışması yapmadığından yakındılar.
Antalya'dan çıkıp Romanya'ya haline Nar götürdüğünü söyleyen Anıl Yılmaz isimli tır şoförü "sabaha kadar aracımız donar mı bilmiyoruz, Biz yurt dışında da karlı havalarla karşılaşıyoruz fakat oralarda çalışma yapılıyor yol kapanmıyor. Yol kürünü yor fakat arkasından tuzlama yapılmadığı için yol tekrar donuyor " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

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