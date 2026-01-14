Kar Yağışı Tarıma Olumlu Etki Yaratıyor - Son Dakika
Kar Yağışı Tarıma Olumlu Etki Yaratıyor

Kar Yağışı Tarıma Olumlu Etki Yaratıyor
14.01.2026 13:23
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı buğday ve kanola ekili alanlarda nemi artırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı, buğday ve kanola ekili alanlarda toprak nemini artırarak bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkiledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı İsmet Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının tarımsal üretim açısından önemli bir doğal kaynak olduğunu söyledi.

Kar örtüsünün bitkiyi ve toprağı soğuktan koruduğunu belirten Başer, ayrıca kar yağışının don riskini azalttığını da ifade etti.

Bitki gelişimi açısından kar yağışının istenilen bir durum olduğunu vurgulayan Başer, "Kar örtüsü, aşırı soğuklara karşı yorgan görevi görür. Bitkiler eksi 15 dereceye kadar dayanabilir." dedi.

Başer, karın erime sürecinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu sağladığını dile getirerek, yer altı su kaynaklarına da önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kar yağışı ne kadar fazla olursa, toprağın su ihtiyacının o kadar iyi karşılandığını aktaran Başer, "Kar suları yavaş yavaş toprağa sızdığı için bir anda akıp gitmez. Toprak bu suyu daha iyi tutar. Eriyen suların toprağa nüfuzu, bitkilerin daha uzun süre suya erişmesini sağlar. Bu durum, yağmura kıyasla toprağın su tutma kapasitesini artırır." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının bitkilerin ihtiyaç duyduğu nemi fazlasıyla sağladığına dikkati çeken Başer, buğday, kanola ve diğer kışlık ürünler açısından son kar yağışlarının çok faydalı olduğunu vurguladı.

Başer, son yağışların bölgede yaşanan kuraklığı tamamen ortadan kaldırmadığını, yine de tarım açısından çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

"Uzun zamandan beri beklediğimiz yağış ve soğuk hava etkili oldu"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte buğdayın gelişiminin durduğunu ve bunun üreticiler açısından olumlu bir durum olduğunu söyledi.

Uzun süredir yağış beklediklerini ifade eden Şaylan, hububat için istenilen hava şartlarının oluştuğunu belirtti.

Bitkilerin belirli dönemlerde gelişiminin durarak soğuk alması gerektiğini anımsatan Şaylan, "Bitkilerin soğuklaması biz üreticileri sevindirdi. Uzun zamandan beri beklediğimiz yağış ve soğuk hava etkili oldu. Merkez ve Balkan köylerinde yağışlar verimli geçti." dedi.

Geçen yıl kasım ve aralık aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Şaylan, bu nedenle buğdayın hızla geliştiğini ve yer yer boylarının 40 santimetreye ulaştığını aktardı.

Yağışlar ve soğuk havayla birlikte buğdayın kışlama sürecine girdiğini belirten Şaylan, şunları kaydetti:

"Yağışların etkisi ve soğukla birlikte buğdayın gelişimi şu anda durdu. Bu da bizi sevindirdi. Aşırı kar yağışının olmaması, boyu uzun olan buğdayların yatmasını önledi. Aksi halde buğdaylarda yatma olur ve zarar görebilirdik. Çok şükür böyle bir zararımız yok. Havaların bu şekilde seyretmesi üreticiler açısından olumlu."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da kar yağışının ekili alanlara olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

