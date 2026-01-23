Kar Yağışı Tarımı Sevindiriyor - Son Dakika
Kar Yağışı Tarımı Sevindiriyor

23.01.2026 12:29
Hasan Altun, kar yağışlarının Araban'da tarıma olumlu etkilerini beklediklerini duyurdu.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsat Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, kentte etkili olan kar yağışının tarımsal alanlara etkisinin iyi olmasını beklediklerini söyledi.

Altun, gazetecilere, ???????geçen yıl kuruyan ağaçlarının kuraklıktan dolayı zarar gördüğünün tespit edildiğini söyledi.

Kar yağışlarının Arabanlı çiftçileri sevindirdiğini ve yağışlar dolayısıyla ağaçlarda kurumanın önüne geçilmesini beklediklerini dile getiren Altun, "Bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı ile Mart ve Nisan aylarında da bahar yağışlarının gerçekleşmesi durumunda ilçemizde kuraklığın etkilerini en aza indirebileceğimizi umuyorum. Allah'ın izniyle, Araban Ziraat Odası olarak önümüzdeki hasat döneminde bunun sevincini çiftçilerimizle birlikte yaşıyacağız." dedi.

Altun, kar yağışlarının bu yıl ürün kalitesine de yansıyacağını, bu yılın rekoltelerinin bahar mevsimi yağışlarından sonra belirlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
