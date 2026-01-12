Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
12.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta etkili olan kar, günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sürüyor.

Zirveye çıkış güzergahlarını kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyaran İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiriyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış sonrasında bazı araçlar yolda kalırken, uzun araçların geçişine kontrollü izin verildi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli istikameti D-010 kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekipleri kontrollü geçişlere izin verdi.

Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Öte yandan, rampalarda çıkmakta zorluk çeken sürücüler nedeniyle kara yolunun bazı kesimlerinde araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Zonguldak, Kocaeli, Karabük, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:52:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.