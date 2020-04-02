Kar yağışı ve sis - Son Dakika

Bitlis'te dün gece etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Güne karla uyanan kent sakinleri, araçlarının üzerindeki karı temizledi, yüksek kesimler ve kent merkezi beyaza büründü.

Kardan dolayı dağların beyaza büründüğü kentte, sürücüler de sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Muş'ta kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimde kara dönüştü.

Muş ve Bitlis 'te kar etkili oldu

Ekipler, Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Çobanpınar köy yolunun açılması için harekete geçti.

İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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