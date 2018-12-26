Kar Yolları Kapadı, Hasta Paletli Araçla Kurtarıldı
1 saat önce
Kar yolları kapadı, hasta paletli araçla kurtarıldıTOKAT - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köydeki hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı.
Kar
yolları kapadı, hasta paletli araçla kurtarıldı
TOKAT - Tokat
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köydeki hastaya AFAD
ve UMKE ekipleri ulaştı.
Tokat merkeze bağlı Acıpınar
köyünde soğuk algınlığı nedeniyle yüksek ateşi olan Aysun Yener'in yakınları durumu acil servis ekiplerine bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ekipleri yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler hastayı Tokat- Niksar
Karayolu Gökdere
mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Yener, Tokat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:52 Kaynak: İHA
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