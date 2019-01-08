Son Dakika Haberleri: Kar Yüksek Kesimlerde 70 Santimetreyi Buldu

Kar Yüksek Kesimlerde 70 Santimetreyi Buldu

2 saat önce

Kar yüksek kesimlerde 70 santimetreyi buldu Ekipler kar küreme ve temizle çalışmalarını aralıksız sürdürüyorZONGULDAK - Zonguldak'ta dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Kar yüksek kesimlerde 70 santimetreyi buldu
Ekipler kar küreme ve temizle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken ekipler kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.
Kar kalınlığı şehrin yüksek kesimlerinde 70 santimetreyi, kent merkezinde 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sebebiyle merkez ilçeye bağlı 28 köyün yolları ulaşıma kapandı. 3 ayrı ekiple çalışan Özel İdare'ye bağlı ekipler gün boyunca kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.
Köy yollarının yoğun yapışa rağmen açık olduğunu ifade eden vatandaş Dursun Korkmaz, "Geceden beri yoğun kar yağışı var. Özel idare ekipleri aralıksız çalışıyor. Şuan bir sıkıntımız yok. Bütün yollarımız açık. Hastalarımız olduğu zaman özel idare ekipleri ve 112 sağlık ekipleri ile alınıyor. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.
Kar küreme ve yol açma çalışmalarının ekipler tarafından sürdüğünü ifade eden Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, "Şuan ekipler sayesinde kapalı köy yolumuz yok. Dün başlayan ve etkisini artıran kar yağışı etkili oldu. Okullarımız tatil edildi. Ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Zonguldak, Kar, 3. Sayfa
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