Kara Hafta'da Alfred Hitchcock rüzgarı

Festivalin bu yılki teması, yolu bir dönem Pera Palace Hotel'den geçen Sir Alfred Hitchcock olacak. Organizasyon kapsamındaki tüm etkinlikler iki gün boyunca ücretsiz olarak tüm halkın katılımına açık olacak.



Dünyanın en lüks tarihi oteli seçilen Pera Palace Hotel, geçtiğimiz yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming ve Mike Hammer anısına gerçekleştirdiği Kara Hafta Festivali'ni bu yıl efsane isim Alfred Hitchcock anısına düzenliyor.



Festivale; Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi önemli Türk yazarlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılacak.



Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bulunduran 5. Kara Hafta Festivali; polisiye ve sinema eksenindeki oturumlarla edebiyat tutkunlarını ağırlayacak.



BEŞİNCİ YILA ÖZEL ÖYKÜ YARIŞMASI



Pera Palace Hotel'in DenizBank iş birliği ve Storytel desteğiyle düzenlediği, dünyada aynı adla yaygın olan polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul, beşinci yılına özel bir öykü yarışması gerçekleştirdi. Gençlerin ilgisini polisiye edebiyatına çekmek amacıyla düzenlenen "Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması"na 150'ye yakın öykü katıldı. Kazananlar 21 Kasım'da gerçekleştirilecek açılış kokteylinde ödüllerini alacaklar.