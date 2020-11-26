Kara Hafta İstanbul Festivali'ne Ian Tragellis ile Michael Kardos konuk oldu - Son Dakika

Kara Hafta İstanbul Festivali'ne Ian Tragellis ile Michael Kardos konuk oldu

26.11.2020 22:53
Kara Hafta İstanbul Festivali'ne Ian Tragellis ile Michael Kardos konuk oldu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle düzenlenen Kara Hafta İstanbul Festivali'nin "Bir Kahraman Yaratmak" başlıklı oturumunda "Simya Savaşları" serisiyle tüm dünyada ilgi gören ABD'li yazar Ian Tragellis ile yazar Michael Kardos konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle düzenlenen Kara Hafta İstanbul Festivali'nin "Bir Kahraman Yaratmak" başlıklı oturumunda "Simya Savaşları" serisiyle tüm dünyada ilgi gören ABD'li yazar Ian Tragellis ile yazar Michael Kardos konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü Nazlı Berivan Ak'ın üstlendiği oturum, İBB Kültür AŞ'nin YouTube kanalı Kültür İstanbul'dan yayınlandı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Kara Hafta İstanbul Festivali"nin teması, polisiyenin mihenk taşlarından biri olarak gösterilen ünlü İngiliz yazar ve şair Edgar Allan Poe olarak belirlendi.

Ian Tragellis, son kitabında insan olmayı tek bir gün için deneyimlemek isteyen mekanik bir bireyin hayatını yazdığını belirterek, "Bunun için böyle bir adamın yaşayacağı dünyayı hayal etmem gerekiyordu. Simya yoluyla büyüyle var olan bir karakter yarattım. Karakter yaratmak için o karakterin yaşadığı, yaşayabileceği her şeyi ölçüp biçmek gerekiyor." dedi.

Yeni okurların kitaplarıyla tanışmasından büyük memnuniyet duyduğunu ve heyecanlandığını vurgulayan Tragellis, roman yazmanın ve romanda bir karakter yaratmanın püf noktasının "Ben orada olsam ne yapardım?" sorusunu sormak olduğunu söyledi.

Karakterlerin okur için ikna edici olması gerektiğine dikkati çeken Tragellis, şunları kaydetti:

"İnsanlar karmaşık ve bu karmaşıklık iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ben gri karakterleri çok severim. Çünkü hepimiz bence biraz griyiz. Hiç kimse tam iyi ya da kötü değil. Ben geriye dönük çalışıyorum. Önce küçük bir dünya yaratıyorum, sonra belli sorular soruyorum. 'Bu dünyada kimin büyük problemleri olur?', 'Bu dünyada en güzel hikayeyi hangisi yaşar?' gibi sorular soruyorum. Karakterlerle tanışmak biraz zaman alıyor. Tam istediğiniz yere geldiğiniz noktada yazdığınız karakter doğal bir şekilde işliyor. Hem istediğiniz hikaye ilerlemeli hem de karakteriniz için hikayedeki eylemler doğal olmalı. Bunun için ben karakterin kim olduğunu ne istediğini çok önemsiyorum. Arthur Conan Doyle'n hikayeleri çok çarpıcı buluyorum. Mesela onun yarattığı karakter olan Sherlock Holmes'u herkes biliyor ama Arthur Conan Doyle onun kadar tanınmıyor maalesef."

Michael Kardos ise roman yazarken konunun spesifik olmasını önemsediğine vurgu yaparak, "Spesifik bir konuda yazmak için de bütün detayları araştırmak ve ayrıntılı bir şekilde yazmak gerekir. Bu da çok fazla çalışma gerektirir. Karakter yaratmak adım adım olan bir şey. Ben hazırlık için çok fazla zaman geçiriyorum. Fakat benim için en önemli şeylerden biri romanın ortamını güzel bir şekilde tasarlamak." ifadelerini kullandı.

Kardos, romanlarının ilk taslağını yazarken acele etmediğini ve hazırlık yapmaya önem verdiğini aktararak, Edgar Allan Poe'nun öykücülüğünden çok fazla ilham aldığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Edgar Allan Poe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara Hafta İstanbul Festivali'ne Ian Tragellis ile Michael Kardos konuk oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti         
22:45
Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor         
22:00
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı         
20:43
Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı         
20:31
Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor         
19:47
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık         
18:08
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 23:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara Hafta İstanbul Festivali'ne Ian Tragellis ile Michael Kardos konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei