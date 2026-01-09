Kara Kuvvetleri Komutanı Japonya'da - Son Dakika
Kara Kuvvetleri Komutanı Japonya'da

09.01.2026 17:13
Orgeneral Metin Tokel, Japonya'da askeri ilişkiler ve tatbikatlar hakkında temaslarda bulundu.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Masayoshi Arai'nin davetlisi olarak gittiği Japonya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Masayoshi Arai'nin resmi davetlisi olarak Japonya'yı ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında, Japonya Savunma Bakan Yardımcısı Masahisa Miyazaki'yi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hiroaki Uchikura'yı ve Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Masayoshi Arai'yi makamlarında ziyaret ederek ikili askeri ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel, Japonya 1'inci Hava İndirme Tugay Komutanlığında da incelemelerde bulunacak ve 2026-Hint/Pasifik Yeni Yıl Atlayış Tatbikatı Seçkin Gözlemci Gününe katılacak."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kara Kuvvetleri Komutanı Japonya'da
