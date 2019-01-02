Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'de

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'de

1 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'deMARDİN - Orgeneral Ümit Dündar bugün akşam saatlerinde Mardin'e gelerek Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ı Makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'de

MARDİN - Orgeneral Ümit Dündar bugün akşam saatlerinde Mardin'e gelerek Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ı Makamında ziyaret etti. Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek operasyon öncesi Mardin Suriye Sınır hattında sevkiyat hareketliliği sürerken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'e akşam saatlerinde geldi.
Orgeneral Dündar beraberinde 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla,70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Dündar, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve bazı yetkililer de hazır bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Mardin'e ziyareti sırasında askeri mühimmat, tank taşıyan konvoyların sınıra geçiş hareketliliği sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Salih Zeki Çolak, Mardin, Güncel
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