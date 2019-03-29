Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

11 dakika önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen birer albay, binbaşı ve yüzbaşı, ikişer üsteğmen ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerin muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu arada, şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:07 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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