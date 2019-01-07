Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetlerinde Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı

Kara Kuvvetlerinde Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 99'u muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Kara Kuvvetlerinde Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 99'u muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 1'i albay 9'u yüzbaşı, 90'ı üsteğmen olmak üzere 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen albay emekliyken, diğer 99 şüphelinin muvazzaf asker olduğu belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

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