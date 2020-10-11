Kara leylekler, Alaplı çayında görüntülendi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, nadir görülen kara leylekler, kuşların göç yolu olan Alaplı çayında görüntülendi.

Leyleklerin önemli göç yollarından biri haline gelen Alaplı çayında, dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye 'de de nadir görülen kara leylekler görüldü. Kara leylekleri, uzun yıllardır kuşların göç yolları konusunda çalışmalar yapan Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Arif Aktürk fark etti. Arif Aktürk, Alaplı çayının leyleklerin göç yolu olduğunu ve kara leylekleri ilk defa gördüklerini söyledi.

3 tane olan kara leylekleri her gün takip ettiklerini belirten Aktürk, "Genelde mart ve nisan ayında burada yüzlerce değişik türde leylek görürdük. 3 tane ilk defa kara leylek gördük. Yazın sona ermesiyle Afrika'dan, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göç ediyorlar. Bir kısmı da kış için burada konaklayarak üreyenler de var. Kara leylek ilk defa gördük. Çok mutlu olduk. Onların korunması için takip ediyoruz" dedi.