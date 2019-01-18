Kara Saplanan Ambulansta Mahsur Kalan 3 Sağlık Çalışanı 19 Saat Sonra Kurtarıldı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde hasta almak için köye giderken kara saplanan ambulansta mahsur kalan şoför ve 2 sağlık çalışanı, yaklaşık 19 saat sonra kurtarıldı.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde hasta almak için köye giderken kara saplanan ambulansta mahsur kalan şoför ve 2 sağlık çalışanı, yaklaşık 19 saat sonra kurtarıldı.



Tomarza ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Arslantaş Köyü'nde yaşayan Fadime Hayta ve İhsan Bağırgan, geçtiğimiz Çarşamba akşamı hastalandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Servisi'ne bildirmesi üzerine ilçedeki 112 Komuta Merkezi'nde görevli Orhan Uzun yönetimindeki ambulans, 2 sağlık çalışanı ile birlikte köye hareket etti. Karla kaplı yolda ilerleyen ambulans, köye yaklaşık 3 kilometre kala kara saplandı. Devam eden kar ve tipi nedeniyle ambulansı hareket ettiremeyen şoför Orhan Uzun, gece 02.00 sıralarında komuta merkezine haber verdi.



Durumu öğrenen Kaymakam Adem Balkanlıoğlu'nun talimatı ile jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede güçlükle ilerledi. Gece ve gündüz devam eden çalışma ile köy yolu Karayolları'na ait kar küreme aracı ile açıldı. Uzun uğraşlar sonucu dün akşam saat 21: 00 sıralarında ambulansa ulaşıldı. Yedek yakıt sayesinde ambulansta soğuktan donmaktan kurtulan şoför ve 2 sağlık çalışanı, yaklaşık 19 saat sonra kurtarılıp kontrol için hastaneye götürüldü.



Köydeki 2 hasta da yolun ekipler tarafından açılmasının ardından başka bir ambulansla evlerinden alınarak hastaneye götürüldü. Kentte görevli paletli ambulansların başka vakalara gönderilmesi nedeniyle yolu karla kaplı köye normal ambulansın gönderildiği belirtildi.



- Kayseri

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