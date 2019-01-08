Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

24 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit yolunun 18-19. kilometresinde (Dilovası kesimi) yürütülen Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz- Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Konya- Seydişehir yolunun 12-74. kilometreleriyle Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

İskilip- Çorum devlet yolunun 20-24. kilometrelerinde, Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometresinde, Burdur- Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde ve Malatya- Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Gökova, Ortaca, Dilovası, Köyceğiz, Ekonomi
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