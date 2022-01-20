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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

20.01.2022 08:03
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresindeki sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla İzmit yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Keşan- Tekirdağ yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Kınıklar mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tekirdağ yönünde tek şeritten devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerindeki hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Orhangazi, Marmaris, Ulucak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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