Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresindeki sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla İzmit yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Keşan- Tekirdağ yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Kınıklar mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tekirdağ yönünde tek şeritten devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerindeki hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.