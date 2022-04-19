Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

19.04.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Simav- Uşak yolu, 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden devam ediyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresinde çimento fabrikası önü hemzemin geçit deplase işi sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Sivas- Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresinde (Medical Park Hastanesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.30-06.30 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

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TEM Otoyolu, Yıldızeli, Beşikdüzü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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