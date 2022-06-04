Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu Hendek Kavşağı (K-17) ile Düzce- Sakarya il sınırı arasında Hendek Kalayık mevkisinde Sedaş'a ait elektrik hattının demontaj çalışmaları esnasında, trafik iki yönlü olarak 5-10 dakikalık aralıklarla kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale İskelesi Beyçayırı ayrımı- Lapseki yolunun 23. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle 13 Haziran'a kadar bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü yapılıyor.

Sakarya-Karasu yolunun 14-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmalara sebebiyle ulaşım Sakarya yönünden gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 16 Haziran'a kadar 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Dursunbey-Tavşanlı yolunun 12-13. kilometrelerinde bugün 10.00-16.00 saatlerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılacağından güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatılacak.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.