Son Dakika Haberleri: Karaaslan, " Basın Olmazsa Olmazlarımızdır"

Karaaslan, " Basın Olmazsa Olmazlarımızdır"

1 saat önce

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet (KGC) Başkanı Osman Koca'yı ziyaret etti.

Karaaslan,
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet (KGC) Başkanı Osman Koca'yı ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı ve MHP belediye başkan adayı Ali Karaaslan, Kapadokya Gazeteciler Osman Koca'yı ziyaret etti. Uçhisar Belediye Başkanı ve MHP belediye başkan adayı Ali Karaaslan Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca'yı ziyaretinde Uçhisar Belediyesi olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken çalışmalarını kamuoyuna aktaran Karaaslan, basın bizler için olmazsa olmazlarından olduklarını ifade ederek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ise ziyaretlerinden dolayı Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Osman Koca, Kapadokya, Ali Karaaslan, Uçhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaaslan, " Basın Olmazsa Olmazlarımızdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]