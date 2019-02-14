Karaaslan, " Basın Olmazsa Olmazlarımızdır"
1 saat önce
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet (KGC) Başkanı Osman Koca'yı ziyaret etti.
Uçhisar
Belediye Başkanı Ali Karaaslan
, Kapadokya
Gazeteciler Cemiyet (KGC) Başkanı Osman Koca
'yı ziyaret etti.
Uçhisar Belediye Başkanı ve MHP belediye başkan adayı
Ali Karaaslan, Kapadokya Gazeteciler Osman Koca'yı ziyaret etti. Uçhisar Belediye Başkanı ve MHP belediye başkan adayı Ali Karaaslan Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca'yı ziyaretinde Uçhisar Belediyesi olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken çalışmalarını kamuoyuna aktaran Karaaslan, basın bizler için olmazsa olmazlarından olduklarını ifade ederek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ise ziyaretlerinden dolayı Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:04 Kaynak: İHA
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