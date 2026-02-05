Karabağ’daki Ermeni Yöneticilere Müebbet Hapis

Azerbaycan'da yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticileri, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakü Askeri Mahkemesinde aralarında sözde Ermeni yönetiminin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve sözde "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkemece, "savaş planlama, başlatma ve yürütme", "soykırım", "halkı yok etme", "kölelik", "halkı zorla yerinden etme", "işkence", "savaş kurallarını çiğneme", "kasıtlı öldürme", "terörizm", "terörü finanse etme", "yağma", "anayasal düzeni zor kullanarak değiştirme" ve diğer suçlardan yargılanan sanıkların cezaları açıklandı.

Karara göre sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, "parlamento başkanı" Davit İşhanyan, "savunma bakanı" Levon Mnatsakanyan, "savunma ordusu komutan yardımcısı" Davit Manukyan ve "dışişleri bakanı" David Babayan, müebbet hapse mahkum edildi.

Sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ile Bako Saakyan ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin bazı eski yöneticileri, Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.