İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir aracı durdurdu. Araçtaki aramalarla 18 ayrı pakette 92,20 gram kokain, 67 uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar, hassas terazi ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.T. (34) ve B.I. (31) hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabağlar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.