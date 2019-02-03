Karabiberi Kaynatın Buharında 15 Dk. Durun İşte Sonuç..

karabiberi suda kaynatıp buharında durursanız...Karabiber sağlık yararları anormal kalp hızı, akne, anemi, astım, şişkinlik, damar sertliği, tansiyon hastalıkları, çıban, kanser, kalp ve damar hastalıkları, kolik, soğuk algınlığı, öksürük, kabızlık, diş bakımı, ishal için rahatlama dahil...

karabiberi suda kaynatıp buharında durursanız...Karabiber sağlık yararları anormal kalp hızı, akne, anemi, astım, şişkinlik, damar sertliği, tansiyon hastalıkları, çıban, kanser, kalp ve damar hastalıkları, kolik, soğuk algınlığı, öksürük, kabızlık, diş bakımı, ishal için rahatlama dahil kulak ağrısı, göz problemleri, ateş, gaz, kangren, hazımsızlık, enfeksiyonlar, basur, mide ekşimesi, kalp hastalığı, fıtık, ses kısıklığı, iktidarsızlık, hazımsızlık, böcek ısırıkları, eklem ağrısı, böbrek enfeksiyonları, karaciğer sorunları, burun tıkanıklığı, şişmanlık, balgam, irin akması, romatizma, solunum bozuklukları, sinüs tıkanıklığı, sinüzit, kanser, boğaz ağrısı, diş ağrısı, diş çürümesi, boğmaca, su tutma, rüzgar ve solucanlar dahil olmak üzere deri hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

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