Karabiga Belediyesinde Devir Teslim
59 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, düzenlenen törenle görevini teslim aldı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesine bağlı Karabiga
beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti
'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi
, düzenlenen törenle görevini teslim aldı.
Başkanlık makamında düzenlenen törende, görevi devralan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Tüm beldenin belediye başkanı olacağım. Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Hep birlikte inşallah Karabiga'mız için daha güzelini yapacağız. Yükümüzün ağır sorumluluğumuzun fazla olduğunu biliyoruz.Emanetiniz emanetimizdir.Rabbim çıktığımız bu yolda bizi mahcup etmesin hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Size söz verdiğimiz projelerin hepsini hayata geçirmeyi nasip etsin" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:54 Kaynak: İHA
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