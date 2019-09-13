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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Açıklaması

50 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Yağmur suyu drenaj çalışmamız, Türkiye'de örnek olacak şekilde devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Açıklaması, System.String[]

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Yağmur suyu drenaj çalışmamız, Türkiye'de örnek olacak şekilde devam ediyor." dedi.

Vergili, kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini söyledi.

Karabük'le ilgili çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Vergili, vatandaşlara verdikleri sözleri, yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Vergili, seçim öncesi verdikleri vaatlerden birisinin de kesintisiz ulaşım projesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bilim merkezi çalışmalarımız kurduğumuz komisyon ve Karabük Üniversitesi işbirliği ile devam ediyor. Sağlık tarama merkeziyle ilgili planlama çalışmalarımız sürüyor. Yağmur suyu drenaj çalışmamız Türkiye'de örnek olacak şekilde devam ediyor. Projelerimizi görev süremiz boyunca tamamlamaya çalışacağız."

Geçen pazartesi CHP İl Başkanlığı tarafından Kent Meydanı'nda yapılan çevre temizliğine değinen Vergili, söz konusu programın provokasyon olduğunu ileri sürdü.

Rafet Vergili, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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