Karabük-Safranbolu kara yolunda kesintisiz trafik için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Karabük-Safranbolu kara yolunda kesintisiz trafik için çalışma başlatıldı

11.08.2022 14:41
Karabük-Safranbolu kara yolunda kesintisiz trafik için çalışma başlatıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük ile Safranbolu ilçesi arasındaki kara yolunda kesintisiz trafik için çalışmaların başladığını söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük ile Safranbolu ilçesi arasındaki kara yolunda kesintisiz trafik için çalışmaların başladığını söyledi.

Çalışma sırasında oluşacak rahatsızlık nedeniyle vatandaşlardan hoşgörü beklediklerini belirten Vergili, "İlimizden Safranbolu ilçesinde giderken birçok kavşak ve trafik ışığı var. Birçok kaza yaşanıyor bu bölgelerde. Daha önce hazırladığımız projelerimizi, devletimizden aldığımız krediyle hayata geçirdik. Balıklarkayası mevkisinde çalışmalarımız başladı ve hızla devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında Karabük'ten çıkan bir kişi hiç durmadan Safranbolu ve Kastamonu yoluna ulaşabilecek. Çalışmalarımızı yıl sonuna tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Rafet Vergili, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük-Safranbolu kara yolunda kesintisiz trafik için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük-Safranbolu kara yolunda kesintisiz trafik için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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