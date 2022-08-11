Karabük-Safranbolu kara yolunda kesintisiz trafik için çalışma başlatıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük ile Safranbolu ilçesi arasındaki kara yolunda kesintisiz trafik için çalışmaların başladığını söyledi.

Çalışma sırasında oluşacak rahatsızlık nedeniyle vatandaşlardan hoşgörü beklediklerini belirten Vergili, "İlimizden Safranbolu ilçesinde giderken birçok kavşak ve trafik ışığı var. Birçok kaza yaşanıyor bu bölgelerde. Daha önce hazırladığımız projelerimizi, devletimizden aldığımız krediyle hayata geçirdik. Balıklarkayası mevkisinde çalışmalarımız başladı ve hızla devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında Karabük'ten çıkan bir kişi hiç durmadan Safranbolu ve Kastamonu yoluna ulaşabilecek. Çalışmalarımızı yıl sonuna tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.