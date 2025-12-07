Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfa'yı 69-61 mağlup etti.
Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda konuk takımın oyuna ortak olmasıyla devreye 33-32 Şanlıurfa ekibinin üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü periyotta da başa baş bir oyun sergilenirken final periyoduna 49-46 Şanlıurfa'nın üstünlüğüyle girdi. Son çeyrekte etkisini artıran Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, üstünlüğü ele geçirerek karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı. - KARABÜK
Son Dakika › Spor › Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?