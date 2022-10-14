Karabük gündem haberi... Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük gündem haberi... Karabük'ten kısa kısa

14.10.2022 10:54
Karabük gündem haberi... Karabük'ten kısa kısa

Karabük bölgesinden gelen habere göre Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak, Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'ne geçen Gürel, burada yetkililerden kazılar ve bulgular hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen Gürel, pansiyonda kalan ve taşımalı eğitime tabi olan öğrencilerle sohbet etti.

Adalet Bölümü öğrencilerinin Sulh Ceza Mahkemesinin ilgili alanında yer alan bir dava dosyasını canlandırdıkları senaryoyu takip eden Gürel, öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İlçedeki muhtarlarla da bir araya gelerek sorunları dinleyen Gürel, şehit aileleri ve gazilerin evlerine de konuk oldu.

Gürel'e ziyaretlerinde, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez eşlik etti.

Karabük'te yaşlı ve engelli vatandaşların yeni kimlik kartları evlerinde veriliyor

Karabük'te yaşlı ve engelli vatandaşlara yeni kimlik kartları evlerinde teslim ediliyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında yaş, sağlık sorunları ve fiziksel engelleri nedeniyle Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen vatandaşlara yeni kimlik kartları evlerinde veriliyor.

Karabük Merkez ilçede 550, Safranbolu'da 359, Eskipazar'da 112, Yenice'de 48, Eflani'de 33 ve Ovacık ilçesinde 19 olmak üzere il genelinde 1121 vatandaşa kimlik kartlarının evlerinde verildiği belirtildi.

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Vatandaşın kimlik başvuruları evlerinde alınıyor Vatandaşın kimlik başvuruları evlerinde alınıyor
Kaynak: AA

Eskipazar, Hisarcık, Karabük, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük gündem haberi... Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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