Karabük'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

14.08.2022 23:25
Karabük'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

KARABÜK (İHA) – Karabük'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, olay yerinden kaçan 5 kişiyi polis kıskıvrak yakaladı.

KARABÜK (İHA) – Karabük'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, olay yerinden kaçan 5 kişiyi polis kıskıvrak yakaladı. Kavgada eşi yanında bıçaklanan kadın sinir krizi geçirirken vatandaşlar hortumla su tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadının bebeğini ise bayan komiser sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkiinde meydana geldi. Bir benzinliğin girişinde karşı karşıya gelen iki grubun tartışması kavgaya dönüştü, olayda bıçaklar kullanıldı. Yaşanan kavga sonrası Uğur Turan Ö. (25), Onur Ö. (23) ve Sinan Ş. (36) çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada devriye gezen asayiş ekibinin müdahale ettiği olayda, kaçan 5 kişi kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı. Öte yandan suç aleti 2 bıçağın da bir apartmanın önündeki kanalizasyon giderine atıldığı belirlendi. İhbar sonucu olay yerine gelen 112 ambulansları ile 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, durumu ciddi olan bir kişi ise özel hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan yanında bıçaklanan şahsın eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin güçlükle sakinleştiremeye çalıştığı kadın, vatandaşların tuttuğu hortum ile yüzüne su serperek sakinleşirken, kucağındaki bebeği ise bayan komiser kucağına alarak sakinleştirdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kanalizasyon giderine atılan suç aleti 2 bıçağı çıkarak bölgede ve olay yerinde çalışma yaptı. Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete getirilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, kavga, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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