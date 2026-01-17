Karabük, Paletli Yüzme Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karabük, Paletli Yüzme Şampiyonu

Karabük, Paletli Yüzme Şampiyonu
17.01.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Fatih Lord, Konya'da 50m su üstü paletli yüzmede Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya'da düzenlenen şampiyonada Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü paletli yüzmede 26.68'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Karabük, yüzme branşında tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri kapsamında yarışan Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya'da gerçekleştirilen organizasyonda paletli yüzme açık su yarışlarında mücadele eden Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü kategorisinde elde ettiği 26.68'lik dereceyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Karabük, yüzme branşında ilk kez Türkiye Şampiyonluğu kazanarak spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Antrenör Kahraman Demir eşliğinde sürdürülen disiplinli ve planlı çalışmaların sonucu elde edilen şampiyonluğun ardından açıklama yapan Demir, "Konya'da düzenlenen bu önemli organizasyonda sporcumuz Muhammed Fatih Lord'un 50 metre su üstünde 26.68'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olması bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Disiplinli çalışma, doğru planlama ve mücadele ruhu bu sonucu getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fatih Lord'un ailesi de başta spor kulübü olmak üzere, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile emeği geçen tüm antrenörlere, yöneticilere ve destekçilere teşekkür ederek, elde edilen başarının Karabük ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Türkiye, Karabük, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük, Paletli Yüzme Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:25:16. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük, Paletli Yüzme Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.