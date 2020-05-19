Karabük'te 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika

Karabük'te 19 Mayıs kutlandı

KARABÜK'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı ile kutlandı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Ay-Yıldız koreografisi oluşturan polisler Karabük Kent Meydanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda da İstiklal Marşı çalındı.