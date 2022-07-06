Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Törende konuşma yapan Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, 2 bin 8 bedelli askerin başarılı bir eğitimin ardından bugün yemin edeceğini, onların da artık birer jandarma personeli olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

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