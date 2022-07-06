Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

06.07.2022 12:44
Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 8 ikinci dönem bedelli er, törenle yemin etti.

Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 8 ikinci dönem bedelli er, törenle yemin etti.

Safranbolu ilçesinde bulunan Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, 2 bin 8 bedelli askerin başarılı bir eğitimin ardından bugün yemin edeceğini, onların da artık birer jandarma personeli olduklarını ifade etti.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, başarılı erlere başarı belgesi ve hediye verdi.

Jandarma Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından tören geçişi yapıldı.

Bedelli erler, program sonrası töreni izlemeye gelen yakınları ile kucaklaşıp sohbet etti.

Törene, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ve diğer ilgililer katıldı.

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı Ağaç dalında ayağına ip dolanan karga böyle kurtarıldı
Kaynak: AA

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement