Karabük'te 3 bin haneli köyde karantina - Son Dakika

Karabük'te 3 bin haneli köyde karantina

Karabük'te 3 bin haneli köyde karantina (2)Karabük Valisi Fuat Gürel'in vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar vaka artışı hakkında konuştu.

Karabük'te 3 bin haneli köyde karantina (2)

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Karabük Valisi Fuat Gürel'in vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar vaka artışı hakkında konuştu. Belirlenen kurallara uyulması gerektiğini belirten İzzet Ayan, "Maske ve sosyal mesafe kuralına duyarlılık göstermek lazım. Vaka sayılarının artışının sebebi dışarıdan gelen vatandaşlar, öyle bir düşünce var" dedi

Şevket Alıç ise, "İnsanlarda vurdumduymazlık var. İnsanın başına gelmeyince insanlar bilmiyor ama insanlarımıza bir şeyleri anlatmak çok zor. Üzüntü verici olaylar. Elimizden geldiği kadar kendimiz biraz daha çekebilsek çıkmasak çok iyi olur. Vaka artışının sebebi biz insanlardan kaynaklı. İnsanlar birbiri ile temas halinde. Herkeste böyle yaparsa ne olacak" diye konuştu.

Vaka sayılarındaki artışın sebebini ihmale bağlayan Nazif Bozkaya, "Vaka sayılarında bir çoğalma oldu. Vaka artışlarının sebebi kesinlikle ihmal. Herkes kendi üstüne düşeni yapsa böyle kurallara gerek kalmaz" dedi.

Azime Kazancı kente dışarıdan gelen insanlar nedeniyle vaka sayısında artış olduğunu ileri sürdü.

Maskelerin düzgün takılmadığını söyleyen Ramazan Tekin ise, "Herkes maske ve mesafeye uyarsa bu iş biter. Ama bazılarını görüyoruz maske kimilerinin çenesinde kimilerinin kafasında bazılarında ise hiç yok. Bu işlerin düzelmesi gerekir yoksa bizde olmayız" diye konuştu.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:58 Kaynak: DHA

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