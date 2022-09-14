Karabük'te 1963 bedelli asker yemin etti - Son Dakika
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Karabük'te 1963 bedelli asker yemin etti

14.09.2022 13:34
Karabük'te 1963 bedelli asker yemin etti

Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan üçüncü dönem bedelli askerler, törenle yemin etti.

Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan üçüncü dönem bedelli askerler, törenle yemin etti.

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, başarılı eğitimin ardından bedelli askerlerin yemin ederek birer jandarma personeli olduklarını söyledi.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli asker, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, başarılı erlere belge ve hediyeler verdi.

Tören geçişinin ardından 1963 bedelli asker, töreni izlemeye gelen yakınlarıyla kucaklaşıp sohbet etti.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 1963 bedelli asker yemin etti - Son Dakika

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