Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika

ESKİPAZAR'DA OKULLARA TATİL EDİLDİ

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.