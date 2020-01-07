Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika

Karabük'te eğitime kar engeli (2)
6 saat önce
ESKİPAZAR'DA OKULLARA TATİL EDİLDİ Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
ESKİPAZAR'DA OKULLARA TATİL EDİLDİ
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
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