Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika

Karabük'te eğitime kar engeli (2)

6 saat önce

ESKİPAZAR'DA OKULLARA TATİL EDİLDİ Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük'te eğitime kar engeli (2), System.String[]

ESKİPAZAR'DA OKULLARA TATİL EDİLDİ

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.


Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
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