Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Karabük Eğitime Destek Platformu tarafından İmam Hatipliler için sarf ettiği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkında Karabük Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

Karabük Eğitime Destek Platformu tarafından İmam Hatipliler için sarf ettiği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkında Karabük Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Karabük Adliyesine gelen Eğitime Destek Platformu üyeleri, Mitercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Karabük Eğitime Destek Platformu Başkanı Nedim Yılmaz, ülkede muhafazakarlara ve insanların değer verdiği kurumlara karşı sistematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında birçok insanın değerlerine karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, ithamların bir şekilde yer bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunları yapan kişi veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Kendi yandaşlarının yaptığı rezillikler görmezden gelinip üstü kapatılmaya çalışılırken, hedef saptırma gündemi değiştirme anlamında kendi gibi zihniyetteki insanlar üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve milletimizin manevi değerlerine saldırıyor, nefret kusuyorlar. Her fırsatta bir açık kapı gözlenip konu İmam Hatip okullarına, bu okulların mezunlarına ve onlara sahip çıkan insanlara getiriliyor. Erol Mütercimler adlı şahıs açık bir şekilde İmam Hatip mezunlarına, mensuplarına, buralarda çocuklarını okutan ailelere ve bu okullara gönül veren milyonlarca insana hakaret etme küstahlığı göstermiştir. Moderatör dahil diğer katılımcıların da müdahil olmamaları ayrıca düşündürücü bir konudur. Erol Mütercimler milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir. Görülmektedir ki bu ifadeler, öylesine, anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Bu cümleleri sarf eden şahıs ve bunların teraneleri 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmeyen figürlerdir" dedi.

Milli ve manevi değerlere karşı her kim kem söz söylüyorsa, her kim nefret tohumları saçıyorsa, her kim düşmanlık ediyorsa bunların karşısında susmayacaklarını ve mücadeleyi en üst perdeden yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Bu konu tarafımızca elbette hukuka taşınmıştır. Bilinmelidir ki açtığımız davalar bir başlangıçtır. Bundan sonra kim değerlerimize karşı tahkir edici bir söylemin içerisine girerse hesabını sadece mahkemelerde değil, yükselen sesimizle kamuoyu vicdanında da vereceğini iyi bilmelidir. Ülkesinden, toplumundan ve değerlerinden nefret eden bu zihniyet bugün Erol Mütercimler suretiyle karşımıza çıkmıştır. Belli ki yarın başka bir surette karşımıza çıkacaktır. Ancak bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bundan böyle yapanın yanına kar kalmayacaktır. Bu ve bunun gibi zihniyetleri hem halkımızın vicdanlarında hem de hukuk önünde mahkum etmek için elimizle, dilimizle, gönlümüzle, tüm benliğimizle, her daim mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - KARABÜK

Erol Mütercimler, Cumhuriyet, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar         
14:53
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı         
14:27
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı         
13:51
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor         
12:14
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi         
10:59
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Sağlık kuruluşları, zatürre aşısında talep patlaması olunca randevu sistemine geçti Sağlık kuruluşları, zatürre aşısında talep patlaması olunca randevu sistemine geçti         
10:27
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı         
09:27
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar         
08:50
Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı         
08:15
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Lens, 7 oyuncusu koronavirüse yakalanan Paris Saint-Germain'i 14 yıl sonra ilk kez mağlup etti Lens, 7 oyuncusu koronavirüse yakalanan Paris Saint-Germain'i 14 yıl sonra ilk kez mağlup etti         
23:55
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 05:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei