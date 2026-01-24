Karabük'te Evinde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Karabük'te Evinde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

24.01.2026 19:44
Karabük'te hareketsiz bulunan T.E. hastanede yaşamını yitirdi, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karataltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'taki yaşayan T.E'yi, eve gelen yakınları hareketsiz buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

21:28
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
