Karabük'te Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Karabük'te Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

17.11.2025 04:39
Karabük'te takla atan cipte anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan cipteki Sabiha Kısmet (35) ve oğlu Yusuf Berat Kısmet (7) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 78 ABL 497 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

CİP YOLUN KENARINDAKİ BANKETE DÜŞTÜ

Cip yolun sağ tarafında bulunan bankete düştü. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan yolculardan Sabiha Kısmet ve oğlu Yusuf Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan H.K., M.K., İ.K., A.K., Z.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.R.K. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, sürücü E.K. ise şehirdeki özel hastaneye sevk edildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri inceleme sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Safranbolu, Güvenlik, Karabük, Kısmet, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
