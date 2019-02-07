Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
33 dakika önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan ve Selma Yılmaz ile avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep eti.
Son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
İstinat edilen suçtan Ramazan Yılmaz'a 6 yıl 3 ay, Selma Yılmaz'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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