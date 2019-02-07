Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

33 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan ve Selma Yılmaz ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep eti.

Son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.


İstinat edilen suçtan Ramazan Yılmaz'a 6 yıl 3 ay, Selma Yılmaz'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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