Karabük'te geçen yıl 110 kilometre sıcak asfalt serildi - Son Dakika

Karabük'te geçen yıl 110 kilometre sıcak asfalt serildi

19.01.2021 12:09
Karabük'te geçen yıl 110 kilometre sıcak asfalt serildi, System.String[]

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genel Sekreter Uzun, yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi olarak il genelinde 277 köy, 593 ünite olmak üzere toplamda 870 yerleşim bölgesinde yıl boyunca yoğun bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

İl Özel İdaresi olarak 2020 yılında taş kırma makineleri ile 245 bin 400 ton malzeme üretildiğini belirten Uzun, "Sıcak asfalt çalışmasına başlamadan önce kendimize 90 kilometrelik hedef koyduk ve bu hedefimizi aştık. Programa alınan merkez ve ilçe köy grup yollarına asfalt plenti ile 140 bin 570 ton üretim yaparak 110 kilometre sıcak asfalt serimi yaptık." dedi.

Uzun, Keltepe Kayak Merkezi'nde birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2020 yılında hibe ödenek ve İl Özel İdaremizin bütçesinden yapılan harcamalarla geçtiğimiz yıldan kalan kısımların da tamamlanması ile Keltepe Kayak Merkezi'ne ulaşım noktasında 20 kilometrelik yolun tamamını sıcak asfaltla kapladık. Kayak merkezi yolu üzerinde bulunan Karaağaç köyünde 4 bin 942 metreküp taş duvar çalışması yaptık. 20 kilometre boyunca trafik ve levha çalışması, 16 kilometre yol çizgi ve otokorkuluk yapımı çalışması gerçekleştirdik. Bunların yanında otopark alanına 3 bin ton asfalt serimi de ekiplerimiz tarafından yapıldı. 50 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda kayak pistlerinin düzenlemesi, alt ve üst günü birlik arası 2,5 kilometrelik yolun iş makinelerimiz ile ulaşıma açılmasını sağladık."

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak KÖYDES kapsamında 34 projenin tamamlandığını dile getiren Uzun, "Yapılan bu çalışmaların toplam maliyeti ise 4 milyon 181 bin 232 liradır. Ayrıca ilimizin 277 köyünün 593 ünitesinde hemen hemen 870'e yakın yerleşim bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların tamirat bakım onarım işlemleri de Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz personellerince yapıldı." ifadesini kullandı.

Kayak Merkezi, Mehmet Uzun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te geçen yıl 110 kilometre sıcak asfalt serildi - Son Dakika


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