Karabük'te Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesince düzenlenen etkinlik, Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüyüp Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Program kapsamında şarkıcı Burak Uzunkara konser verdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlikte sonunda, gençlerin gözlerindeki ışığı ve coşkuyu gördükçe geleceğe daha da büyük bir güvenle baktığını söyledi.

Her zaman gençlerin yanında olacaklarını belirten Köse, "Gençlere güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Atamızın ışığında yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.