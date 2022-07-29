Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu - Son Dakika
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Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu

29.07.2022 11:36
Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu

Karabük'te hırsızlar girdikleri bahçeleri talan ederek bamya ve fasulye gibi pahalı sebzeleri çaldı.

Karabük'te hırsızlar girdikleri bahçeleri talan ederek bamya ve fasulye gibi pahalı sebzeleri çaldı.

Olay Yaylacık Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler vatandaşların kendi imkanları ile oluşturduğu bahçeye dadandı. Bahçede yetiştirilen kilosu 80 TL'yi bulan bamya ve fasulyeleri çalan hırsızlar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Bahçe sahiplerinden olan Şermin Kurabioğlu, sabah saatlerinde geldiği bahçesinin talan edilmiş bir halde bulduğunu, çalılarını, fasulyelerinin ve bamyalarının çalındığını görünce moralinin bozulduğunu söyledi.

Kurabioğlu, geçtiğimiz yıllarda da bahçelerinde hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini belirtti.

Mahalle Muhtarı Orhan Yavuz ise 3-5 kendini bilmez hırsız tarafından buradaki vatandaşların emeklerinin yok edildiğini ifade ederek özellikle fasulye ve bamya gibi pahalı ürünleri çaldıklarını kaydetti.

"Mahallemizde artık böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz" diyen Yavuz, "Vatandaşlarımız bıktı, usandı. Geceleri nöbet tutmaya başladı. Bu vatandaşlarımız emek vermiş, emek verdikten sonra gel iste niye çalıyorsunuz. Mahalledeki asayiş görevi yapan bekçi arkadaşlara da söyledik. İkişerli grup halinde burada devriye atıyorlar" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu - Son Dakika
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