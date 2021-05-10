Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan biri kadın 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, biri kadın 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda muhtelif kazı malzemesine el konuldu.
İşlemlerinin ardından serbest bırakılan zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te kaçak kazı yapan 4 zanlıya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi - Son Dakika