Köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, köpekten kaçmak için çıktığı duvardan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, eski çarşı bölgesinde dolaşan M.G'ye, başıboş bir köpek saldırdı.
Korkan M.G, yüksek bir duvara çıktı. Burada dengesini kaybeden genç duvardan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.G'yi, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
- Kaynak: AA
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