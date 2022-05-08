Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük- Ankara kara yolunda seyreden Recep H. idaresindeki 06 CRZ 668 plakalı hafif ticari araç, Söğütlüçeşme mevkisinde İsmail Ç. yönetimindeki 74 DJ 449 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü İsmail Ç, yanındaki Şevval, Meryem, Kezban ve Ömer Faruk Ç. (8) ile hafif ticari araçtaki Gülbahar H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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