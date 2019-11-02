Son Dakika Haberleri: Karabük'te Prof. Dr. Üstün Dökmen konferans verdi
Son Dakika Güncel Karabük'te Prof. Dr. Üstün Dökmen konferans verdi

Karabük'te Prof. Dr. Üstün Dökmen konferans verdi

6 saat önce

Prof. Dr. Üstün Dökmen Karabük'te "İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve Çalışma Sevinci" başlıklı konferans verdi.

Karabük'te Prof. Dr. Üstün Dökmen konferans verdi, System.String[]

Prof. Dr. Üstün Dökmen Karabük'te "İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve Çalışma Sevinci" başlıklı konferans verdi.

KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Dökmen, geleceğe dair planların olması gerektiğini fakat anı yaşamının değerinin bilinmesini söyledi.

İş hayatı için çeşitli önerilerde bulunan Dökmen, "İş hayatında değişiklikler yapın. Sürekli 'Ben bu işi daha iyi daha farklı nasıl yapabilirim.' diye arayış içinde olun." dedi.

Dökmen, mücadeleci olmanın öneminden de söz ederek, "Her zaman her yerde, evde, okulda, işte krizlerle karşı karşıya kaldığımız olur. Böyle bir durumda soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanmak önemlidir. Hayatta her zaman ışık vardır. Yeter ki perdeyi kapatmayın ışık gelir sizi bulur." diye konuştu.

Seminer sonrası KARDEMİR İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altındağ, Dökmen'e teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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