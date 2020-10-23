PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında PTT Karabük Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen PTT'ye ait araçlar, konvoy halinde şehir turu yaptı.

PTT Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas, PTT Karabük Merkez Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, PTT'nin yenilikçi bakış açısı ile teknolojik yatırımları, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını söyledi.

PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Elmas, "Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak ülkemiz için mesai mevhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık." dedi.

Toplantının ardından Elmas, PTT Karabük Merkez Müdürlüğünde havale yapmak ve fatura yatırmak üzere 180. numarayı alan Nezahat Ünlü'ye, "Milli Mücadelenin 100. Yılı" albümü ile "Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mektupları" kitabını takdim etti.

Etkinlikler kapsamında Başmüdür Elmas ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.